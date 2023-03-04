Можно ли заработать бесплодие из-за телефона в кармане

Куда мы обычно кладём телефон, когда выходим из дома? Конечно, в карман штанов или куртки. Ведь любимый гаджет всегда должен быть под рукой.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Но онкологи уверены: мобильник не должен долго соприкасаться с телом. Проблема даже не в пресловутом электромагнитном излучении, а в так называемом локальном прогревании.

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Что это такое и какие болезни может вызывать — «Секрету фирмы» рассказали онкологи Иван Карасёв и Александр Серяков.

Сначала разберёмся с электромагнитным излучением.

Международное агентство по изучению рака (IARC) присвоило электромагнитному полю мобильников класс канцерогенной опасности 2В – возможный канцероген. Это означает, что есть немало исследований, которые указывают на возможную связь ЭМ телефона и рака.

Однако до сих пор непонятно, как конкретно возникает болезнь. Поэтому невозможно точно сказать, в каких условиях и у кого может развиться онкология из-за телефона.

Врач-уролог, андролог Александр Лубенников отметил, что излучение всё же может воздействовать на образование сперматозоидов и их созревание даже во время разговора по телефону. Оно может быть одной из причин мужского бесплодия.

«Есть единичные научные работы, которые показывают, что время разговоров по мобильнику связано с риском нарушения потенции. Учёные Австрии и Египта в 2013 году опубликовали результаты исследования, основанные на анализе 20 пациентов. Оказалось, что мужчины с нарушенной потенцией дольше разговаривали по телефону, и у них смартфон дольше работал в течение дня – 4,4 часа против 1,8 часа», — рассказал специалист.

Главный онколог «СМ-Клиники», доктор медицинских наук Александр Серяков отметил, что от телефона также может исходить инфракрасное излучение. Именно с ним связывают эффект локального прогревания. Имеется в виду нагрев тканей определённых участков тела — уха, виска и т.д.

«Если локальное прогревание длится долго, по 3–4 часа — добра не жди. Могут происходить различные мутации в клетках и т.д. Но это пока теория, предположения. Им нужны ещё чёткие доказательства», — пояснил врач.

Бесплодие и опухоль в форме мобильника Кандидат медицинских наук, хирург-онколог Иван Карасёв предупредил, что носить телефон в кармане рядом с сердцем или в штанах телефона особенно опасно людям с гиперэлектронной чувствительностью.

По статистике, она есть у 3% населения. У таких людей из-за долгого использования гаджетов развивается катаракта, сердечно-сосудистые заболевания и появляются проблемы с нервной системой.

Описаны случаи лейкоза у детей.

«Когда телефон находится в кармане, из-за нагрева может снижаться фертильность и подвижность сперматозоидов. Таким образом мобильник может оказывать негативное действие на половую систему», — отметил онколог.

Особенно опасен может быть нагрев у головы. Карасёв вспомнил известную историю японца-брокера, который из-специфики своей работы постоянно висел на телефоне. При МРТ головного мозга у него нашли опухоль, по своей форме очень похожую на мобильник. То есть она была, вытянутая, прямоугольная, размером примерно с телефон.

Ещё в Японии проводили интересный эксперимент с мышами. Грызунов поместили в две разные клетки и над одной поставили мобильный телефон в режиме звонка. Каждое новое поколение мышей в клетке под телефоном становилось меньше по сравнению с контрольной группой. У них также был более редкий волосяной покров. Впоследствии начало сокращаться и само потомство, у мышей развивались онкозаболевания.