Врач рассказал о пользе голодания и вредной еде

Известный врач, эксперт в области голодания, рассказал, что еда может быть вредна организму человека и голод является полезной составляющей. Лечебное голодание помогает очиститься организму, сообщает PRIMPRESS.

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По словам специалиста, частое употребление жареной, жирной, соленой пищи, алкоголя, сладкого питья и сахара ведет к ухудшению метаболических процессов в организме. Что в свою очередь может привести к развитию сахарного диабета, проблем с ЖКТ и к другим заболеваниям.