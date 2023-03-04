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3 часа назад

Врач рассказал о пользе голодания и вредной еде

Primpress

Известный врач, эксперт в области голодания, рассказал, что еда может быть вредна организму человека и голод является полезной составляющей. Лечебное голодание помогает очиститься организму, сообщает PRIMPRESS.

Врач рассказал о пользе голодания и вредной еде
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

По словам специалиста, частое употребление жареной, жирной, соленой пищи, алкоголя, сладкого питья и сахара ведет к ухудшению метаболических процессов в организме. Что в свою очередь может привести к развитию сахарного диабета, проблем с ЖКТ и к другим заболеваниям.

С точки зрения эксперта, разумное и осознанное голодание позволяет организму очиститься и привести многие системы в нормальное, естественное состояние. Более того, оно выводит токсины и запускает процессы омоложения.

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