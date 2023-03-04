Как улучшить самочувствие при нехватке солнца и витамина D

Упадок сил и плохое настроение на исходе зимы объясняется нехваткой солнца и ультрафиолета, из-за чего в организме человека возникает дефицит витамина D и серотонина – гормона радости. Однако компенсировать дефицит необходимых микроэлементов возможно несколькими способами. Об этом в своем Telegram-канале написала эндокринолог Зухра Павлова.

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Во-первых, специалист призвала скорректировать питание.

«Включите в рацион бананы и шоколад. В них содержится аминокислота триптофан, которая в организме превращается в серотонин. Не забудьте про продукты с повышенным содержанием Омега-3 кислот (например, жирную морскую рыбу). Омега-3 блокируют в организме выработку простагландинов, которые препятствуют высвобождению серотонина», – пояснила врач.

Медик также посоветовала доставлять радость близким: делать им подарки, проявлять заботу. Их искренняя благодарность и счастливые улыбки принесут положительные эмоции, что поспособствует синтезу гормона радости.