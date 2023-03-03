Хороший сон помогает соблюдать диету и план упражнений

Хороший ночной сон может облегчить выполнение упражнений и соблюдение диеты. Об этом сообщает Американская ассоциация кардиологов.
Чтобы выяснить это, ученые организовали программу по снижению веса с одновременным контролем качества сна участников. В программу были включены 125 взрослых (средний возраст 50 лет, 91% женщины, 81% белые), которые страдали избыточным весом или ожирением (индекс массы тела 27-44) без каких-либо заболеваний, требующих наблюдения врачей за их диетой или физической активностью.
Привычки сна измерялись в начале программы, через 6 месяцев и через 12 месяцев с помощью опросников , дневника сна и показаний с наручного устройства, которое регистрировало сон, бодрствование и отдых. Эти показатели использовались для оценки сна каждого участника как «хорошего» или «плохого» по шести параметрам: регулярность, удовлетворение, качество пробуждение, время суток, эффективность и продолжительность.
Приверженность программе снижения веса измерялась по процентом посещенных сеансов групповой терапии, процент дней, в течение которых каждый участник потреблял от 85 до 115 % рекомендуемой дневной нормы калорий и по изменению ежедневной физической нагрузки.
После введения в данные о качестве сна поправок на возраст, пол, расу и то факт, был ли партнер в одной постели с добровольцем, исследователи обнаружили, что более здоровый сон был связан с более высокой посещаемостью групповых занятий, соблюдением нормы калорий и увеличением времени, затраченного на физическую активность.
Существенным ограничением исследования является тот факт, что группе участников не предложили комплекс мер по улучшению качества сна.
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