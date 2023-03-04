Для глаз опасны очки без УФ-фильтра и неправильное ношение линз

Помимо этого, есть ещё множество факторов, которые могут легко посадить зрение. Врач напомнила, что «единичка» не останется с нами до конца, а современная жизнь ещё быстрее ухудшает её положение. Поэтому лучше максимально исключить все опасные привычки и ситуации.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

О классических причинах, по которым зрение может упасть по щелчку, многие россияне и так знают, но лучше повторить ещё раз, потому что не все следуют советам врачей.

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Постоянная нагрузка на глаза — это очень плохо, и под ней подразумевается работа за компьютером, гаджетом или чтение книг, напомнила «Лайфу» главный врач офтальмологической клиники «Спектр» Татьяна Фадейкина.

В таких случаях нередко появляется синдром сухого глаза. Всегда нужно давать глазам расслабиться и отдохнуть от яркого экрана или однообразного движения.

Можно закрыть глаза, посмотреть вдаль или вообще сделать гимнастику. Это, конечно, уровень уже для продвинутых, но она правда занимает всего несколько минут. Только аккуратно, не всем её можно.

Читать или заниматься мелкой работой вроде вышивки или рисования нужно в хорошо освещённом месте, не нужно «ломать глаза». Иначе из-за этого зрение будет падать сильнее, объяснила офтальмохирург.

Если глаза уже начинают подводить, то нужно правильно выбирать очки и линзы, а потом правильно ими пользоваться. Например, в очках (в том числе и солнцезащитных) главное — не оправа, а линзы, которые нужно выбирать с УФ-фильтром. Он защитит глаза от света, который обычно сильно травмирует глаза.

И есть целый список правил, как нужно пользоваться линзами. Если они одноразовые, то носить их можно только один раз, нельзя надевать левую линзу на правый глаз и, наоборот, нельзя в них засыпать. Если линзы рассчитаны на более долгий срок службы, то нужно не забывать вовремя менять жидкость в контейнерах и так далее.