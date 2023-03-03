Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
2 часа назад

Врачи развеяли миф о мужском сексуальном возбуждении

Lenta.ru

Важную роль в мужском сексуальном возбуждении играет не только тестостерон, но и «женский» гормон эстроген, рассказал уролог Эндрю Сан. В статье для Men's Health врач и его коллеги развеяли миф о главной роли тестостерона в мужском влечении.

Врачи развеяли миф о мужском сексуальном возбуждении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сан рассказал, что большинство его пациентов с проблемами в интимной жизни уверены, что у них низкий уровень тестостерона. Однако в поддержании мужского либидо одну из главных ролей играет эстроген, который считается женским половым гормоном, констатировал он.

«Некоторые мужчины предполагают, что эстроген подавляет их тестостерон. Поэтому они принимают таблетки для снижения уровня эстрогена. Эстроген и тестостерон на самом деле уравновешивают и поддерживают друг друга в любом организме. Полное подавление эстрогена — верный способ разрушить мужское либидо», — предупредил уролог.

Уровень дофамина, серотонина и окситоцина тоже играют роль в либидо, добавил уролог Джастин Хоуман. Уровень этих гормонов снижается при стрессе и беспокойстве, что влечет за собой потерю сексуального желания. То же самое можно сказать и о социальных факторах, таких как проблемы в отношениях, отметил врач.

Сексопатолог Мадлен Эспозито-Смит рассказала, что причиной снижения либидо могут стать и болезни.

«Диабет, заболевания почек и печени, резкий скачок веса, заболевания щитовидной железы и даже апноэ во сне могут вызывать снижение уровня тестостерона и, следовательно, либидо. Процесс часто можно обратить вспять, избавившись от проблем со здоровьем», — резюмировала она.

Ранее специалисты по питанию Саманта Билтон, Дрю Смит и Брайан Куок Ле развеяли мифы об эффективности афродизиаков. Они заявили, что шоколад и устрицы не повышают либидо.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий