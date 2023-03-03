К чему может привести дефицит сна

«Например, когда ученые лишали сна мышей, то у них падал иммунитет и нарушалась работа внутренних органов. При этом нарушений не находили в работе мозга, потому что в этот момент он выполнял другую функцию – восстановление организма, и совсем не отдыхал», – рассказывает врач.