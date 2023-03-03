К чему может привести дефицит сна

Современный ритм жизни часто не позволяет человеку полноценно высыпаться. Что может случиться при дефиците сна, «ФедералПресс» рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
«Например, когда ученые лишали сна мышей, то у них падал иммунитет и нарушалась работа внутренних органов. При этом нарушений не находили в работе мозга, потому что в этот момент он выполнял другую функцию – восстановление организма, и совсем не отдыхал», – рассказывает врач.
Бузунов отметил, что дефицит сна может привести к развитию психических заболеваний. Во время ночного отдыха ряд клеток удаляют токсичные продукты мозговой деятельности, устраняя ненужные связи между нейронами и уничтожая поврежденные.
Однако когда человек испытывает дефицит сна, то макрофаги – элементы, отвечающие за уничтожение поврежденных клеток, – переходят в фазу чрезмерной активности, удаляя и активные связи.
«Если мы не даем спать мозгу, он перестает очищать организм от вывода токсинов, восстанавливать имуннитет и т. д. В конце концов организм перестает нормально функционировать, стареет и умирает», – предупредил сомнолог.