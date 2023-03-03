Врач рассказала, можно ли выходить на улицу с температурой

Врач Валерия Румянцева пояснила, можно ли выходить на улицу при повышенной температуре.

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Она пояснила, что при температуре в 37 °С не всем нужен постельный режим, особенно если нет других симптомов.

— Температура может повыситься до 37 °С и чуть выше даже у здорового человека. Причиной тому может быть стресс или переутомление, даже занятие спортом, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В этом случае небольшая прогулка может пойти на пользу.

Другое дело, если столбик термометра показывает 38 °С и выше. Это означает, что в организме идет воспалительный процесс. Чаще всего в этом состоянии у человека нет сил, поэтому выходить на улицу не стоит.