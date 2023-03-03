Названы ежегодно необходимые для сдачи лабораторные анализы

«Распространено мнение: чем больше анализов сдать, тем лучше. Якобы, так можно взять свое здоровье под контроль и своевременно обнаружить чуть ли не любую болезнь. Это не совсем так. Далеко не все анализы нужно сдавать часто и без назначения врача. Кроме того, важно помнить, что результат анализа — это не диагноз, интерпретацией полученных показателей должны заниматься специалисты, а не сами пациенты»