Названы частые причины снижения слуха у молодых людей

Снижение слуха у молодых людей – далеко не редкость, рассказала врач-сурдолог-оториноларинголог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха НИКИО имени Л.И. Свержевского Депздрава Москвы Елена Байбакова.

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В беседе с «Лентой.ру» она перечислила самые частые причины ухудшения слуха в этом возрасте.

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Наушники

Одной из наиболее популярных причин снижения слуха у молодежи является неконтролируемая громкость прослушивания музыки через наушники, обратила внимание специалист. Громкая музыка, особенно в сочетании с вибрацией метро, оказывает сильное повреждающее давление. Особенно, когда используются наушники без подавления шума.

Если человек изо дня в день подвергает себя такой звуковой нагрузке это приводит к снижению слуха на высоких частотах, и это уже необратимое явление, предупредила врач.

Пробка

Одной из распространенных причин снижения слуха в молодом возрасте, по словам ЛОР-врача, является серная пробка. Она появляется, когда серная масса скапливается в наружном слуховом проходе и размокает при посещении душа или бассейна, закрывая слуховой проход.

Пробка легко устраняется, и это приводит к полному восстановлению слуха. Однако ее ни в коем случае не стоит пытаться удалять самостоятельно, подчеркнула врач.

Неправильная чистка

К нарушению слуха или шумовым эффектам может привести и неправильная очистка уха, предостерегла собеседница «Ленты.ру». Например, когда человек засовывает в слуховой проход ватную палочку, то серные массы проникают глубже. Это препятствует их самопроизвольному удалению и приводит к образованию серной пробки. К тому же вата может остаться в слуховом проходе, закрывая его.

«Некоторые любят почесать ухо еще и чем-нибудь остреньким — спицей или стержнем. Естественно, такая ситуация может привести к травматизации слухового прохода и даже барабанной перепонки, а так же к воспалению, развитию отита и более серьезным проблемам», — обозначила Байбакова.

Для чистки ушей лучше использовать салфетку или полотенце обернутые вокруг мизинца, сказала врач. «Чтобы косметически не было видно серы, достаточно протирать ушную раковину и начало слухового прохода салфеткой. Поникать в ухо глубже, а особенно какими-то подручными предметами, не следует — это не безопасно», — пояснила она.

Отиты

Отиты могут быть разными. Если происходит воспаление наружного уха, то это наружный отит. Если воспаление локализуется за барабанной перепонкой, там, где находятся слуховые косточки — это средний отит. Если воспаление распространяется во внутреннее ухо, то развивается лабиринтит и снижение слуха в этом случае может быть обусловлено и воспалением слухового нерва.

«Отит может развиться даже из-за банальной простуды. У человека нарушается носовое дыхание и перестает нормально работать слуховая труба (а слуховая труба связывает нос и ухо). Если слуховая труба отекает, то снижается давление внутри уха, что и приводит к развитию отита. За счет снижения давления возникает нарушение подвижности слуховых косточек, и это приводит к нарушению слуха», — объяснила врач.

В тяжелых случаях отит может привести к лабиринтиту. Это осложнение, при котором воспаляется внутреннее ухо. Иногда, по словам ЛОР-врача, он способен привести к полной глухоте.

Отосклероз

Специфическим заболеванием, которое характерно для молодого возраста и приводит к ухудшению слуха, является отосклероз. Причина возникновения данной болезни до сих пор неизвестна. Предполагаются различные факторы — генетическая предрасположенность к развитию заболевания, гормональные или аутоимунные нарушения, инфекционные заболевания, поделилась специалист. Чаще всего отосклерозом страдают женщины, так как он возникает в ответ на мощную гормональную перестройку — пубертат или беременность.

Герпес

Часто снижение слуха у молодежи происходит и из-за герпеса.

«Например, человек периодически болеет простудой на губах, и вдруг у него по каким-то причинам произошло переохлаждение либо мощный стресс-фактор, что приводит к снижению иммунитета, и вирус может повредить слуховой нерв», — привела пример специалист.