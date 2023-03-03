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Врач рассказала, на каких этажах лучше жить для здоровья

Люди, живущие на первых этажах дома, чаще подвергаются заболеваниям легочной системы и снижению иммунитета, а живущие на верхних этажах – головным болям, тревожным расстройствам и нестабильности артериального давления и сердечного ритма.

Врач рассказала, на каких этажах лучше жить для здоровья
© Сетевое издание m24.ru

Об этом "Газете.Ru" рассказала терапевт клиники Medical On из Новосибирска Юлия Коваленко.

По ее словам, опасность жизни на первом и втором этажах заключается в близости к подвальным помещениям, в которых скапливается грибок и плесень.

Отдельный вред представляют из себя скопление выхлопных газов со стороны дороги или прогревающиеся двигатели авто у подъездов, а также пыль и испарения от асфальта в жару.

Что касается верхних этажей (от седьмого этажа и выше), то тут опасность для жильцов дома представляет промышленный смог – выхлопы предприятий и электромагнитные излучения.

На экстремально высоких этажах (25-ый и выше) вред для здоровья человека заключается в специфике системы кондиционирования: сухой воздух, его измененный состав и прочее.

Помимо этого, на экстремально высоких этажах опасно жить из-за высокого уровня вибраций и перепадов атмосферного давления, а также из-за нагрузок во время скоростного подъема в лифте.

В конечном итоге врач порекомендовала выбирать для проживания с третьего по седьмой этажи, так как они являются самыми благоприятными для здоровья человека.

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