Эти 7 привычек приводят к воспалению и ускоряют старение

Воспаление может быть опасным, если оно - хроническое. В этом случае ткани и суставы могут начать разрушаться, а кожа будет стареть быстрее. Помочь может изменение привычек питания.

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В исследовании, опубликованном в Nature Medicine, отмечается, что месяцы и годы хронического воспаления могут привести к развитию болезней сердца, рака, диабета второго типа, заболевания почек, аутоиммунных болезней, неалкогольной жировой болезни печени. Все эти состояния связаны со старением. И вот какие ошибки в питании только ускоряют этот процесс.

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Не получать достаточно омега-3. Есть три разновидности омега-3: DHA (содержится в рыбе), EPA (тоже можно найти в рыбе), ALA (можно найти в растительных продуктах: семенах чиа, грецких орехах, льняном семени). Сильнее влияет на организм при этом, как показывают исследования, омега-3 жирные кислоты DHA.

Есть мало фруктов и овощей. В этих продуктах содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, которые нужны для поддержания здоровья и силы иммунитета. Это особенно важным становится с возрастом.

Употреблять пищу с конечными продуктами гликирования. Например, картошку фри, варёное красное мясо, белый хлеб. Если вы станете слишком много есть таких продуктов, то у вас могут повредиться клетки и развиться воспаление. Также вы быстрее начнёте стареть, у вас повысится риск возникновения резистентности к инсулину и диабета второго типа. На коже при этом появятся прыщи, морщины, отёки.

Есть переработанную нездоровую пищу. В научных работах говорится, что подобные продукты нарушают баланс между здоровыми и нездоровыми микробами в кишечнике. Это может привести к хроническому воспалению. С последним же связаны старческое слабоумие, болезни сердца, сахарный диабет.

Не употреблять достаточно клетчатки. В идеале в день получать нужно 25-38 г клетчатки. Она содержится в цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах, семенах, орехах, чечевице, фасоли, бобовых.

Слишком много и часто пить алкоголь. При употреблении спиртного воспаление в организме может усилиться. В одном исследовании, опубликованном в журнале Alcohol Research, отмечается, что хроническое употребление алкоголя связано с воспалением кишечника, негативным изменением микробиома кишечника.

Есть много продуктов, которые содержат глютен. Глютен входит в состав пшеницы и других злаков. Исследование 2022 года, результаты которого опубликованы в Nutrition Reviews, показало, что безглютеновый рацион может облегчить симптомы, связанные с аутоиммунными заболеваниями, у 64,7% людей.