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1 минуту назад

Способы укрепления сосудов: рекомендации Роскачества

СОВА

Специалисты Роскачества рассказали, каким правилам необходимо следовать, чтобы вены и артерии были здоровыми.

Способы укрепления сосудов: рекомендации Роскачества
Фото: СОВАСОВА

Эксперты перечислили 4 основных способа укрепления сосудов:

1. Добавьте в свою жизнь физическую активность

Кардиотренировки способствуют здоровому кровотоку, укреплению и эластичности вен. Например, ходьба, езда на велосипеде, плавание и йога. Также не стоит забывать про растяжку - она улучшает кровообращение, оказывает профилактическое воздействие на вены и артерии и снижает риск развития тромбоза глубоких вен. При сидячей работе нужно вставать каждые 30 минут, а в обед или вечером гулять по парку.

2. Откажитесь от курения

Смолы и другие токсичные вещества, взаимодействуя с тромбоцитами, делают их более прилипчивыми к стенкам капилляров. Из-за этого образуются тромбы и возрастает риск развития инфаркта миокарда или инсульта.

3. Следите за артериальным давлением

Низкое давление вызывает проблемы с кровообращением, в то время как высокое артериальное давление может напрягать венозные и артериальные клапаны, вызывая их ослабление.

4. Уделяйте внимание ногам

Если в конце дня ноги опухли, нужно поднять их вверх и полежать в этом положении. При плохом кровообращении и стоячей работе стоит носить специальные компрессионные чулки.

А недавно медики составили топ-7 продуктов, полезных для сосудов головного мозга. Их естественному износу способствуют продукты с содержанием в большом количестве холестерина, соли, трансжиров и других вредных соединений.

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