Способы укрепления сосудов: рекомендации Роскачества

Специалисты Роскачества рассказали, каким правилам необходимо следовать, чтобы вены и артерии были здоровыми.

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Эксперты перечислили 4 основных способа укрепления сосудов:

1. Добавьте в свою жизнь физическую активность

Кардиотренировки способствуют здоровому кровотоку, укреплению и эластичности вен. Например, ходьба, езда на велосипеде, плавание и йога. Также не стоит забывать про растяжку - она улучшает кровообращение, оказывает профилактическое воздействие на вены и артерии и снижает риск развития тромбоза глубоких вен. При сидячей работе нужно вставать каждые 30 минут, а в обед или вечером гулять по парку.

2. Откажитесь от курения

Смолы и другие токсичные вещества, взаимодействуя с тромбоцитами, делают их более прилипчивыми к стенкам капилляров. Из-за этого образуются тромбы и возрастает риск развития инфаркта миокарда или инсульта.

3. Следите за артериальным давлением

Низкое давление вызывает проблемы с кровообращением, в то время как высокое артериальное давление может напрягать венозные и артериальные клапаны, вызывая их ослабление.

4. Уделяйте внимание ногам

Если в конце дня ноги опухли, нужно поднять их вверх и полежать в этом положении. При плохом кровообращении и стоячей работе стоит носить специальные компрессионные чулки.