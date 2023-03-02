Врач объяснила правила растяжки для начинающих

Райт рассказала, что растяжку важно выполнять ежедневно в течение 15 минут. «Для людей моложе 65 лет максимальная польза достигается при медленном растяжении мышц до тех пор, пока они не станут напряженными, но не будут болеть. Как только вы окажетесь в этом состоянии, удерживайте растяжку в течение 30 секунд, не подпрыгивая», — подчеркнула она.