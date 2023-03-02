Врач рассказала, почему из носа идет кровь

Каждый сталкивался с ситуацией, когда из носа идёт кровь. В основном причины понятны: травма или подскочило давление. Но если ни от кого в нос не получал, а давление в норме, это настораживает.

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Оказывается, кровотечение может появиться и из-за особенностей кровоснабжения или системных заболеваний.

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О самых распространённых причинах рассказала врач-терапевт новосибирской клиники Medical On Юлия Коваленко.

«Самая простая причина носового кровотечения — это ковыряние в носу и повреждение слизистой ногтем пальца или ватной палочкой. Тем не менее, если такая ситуация исключена, а носовые кровотечения у человека происходят постоянно, в то время как диагноз не поставлен, а терапия не назначена, нужно срочно обращаться к врачу», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, причины носовых кровотечений обычно делят на две группы: общие и местные. Общие связаны с системными заболеваниями, а местные касаются особенностей кровоснабжения в носовой полости.

Из местных причин самыми распространёнными считаются травмы носа и операции на слизистой. Также к неприятной реакции могут привести воздействия вредных веществ, которые вы часто вдыхаете в виде пыли.

К тому же не нужно отрицать врождённых особенностей строения сосудистого сплетения носа или участка сосудистой стенки.

Коваленко пояснила, что нередко во время заживления после травм наш организм сталкивается с избыточным разрастанием слизистой, которая обильно кровоснабжается. Или же она, наоборот, истончается — тут у каждого индивидуально. Так что иногда даже незначительное физическое усилие в виде того же высмаркивания, прижатия крыльев носа или длительного нахождения в наклоне может вызывать кровотечение.

«Атрофия слизистой может быть и следствием злоупотребления сосудосуживающими каплями, которые часто вызывают привыкание и повышение артериального давления, а также становятся причиной головных болей», — добавила терапевт.

Что касается общих причин, то кровь из носа наиболее характерна при повышении артериального и внутричерепного давления, общего перегрева или теплового удара, перенесённой инфекции.

Также с кровотечением сталкиваются пациенты с аутоиммунными и гормональными нарушениями, недостатком витаминов.

Кстати, длительное нахождение в помещении с сухим воздухом, особенно в отопительный сезон, может вызвать кровотечение даже у здоровых. Не всегда, но вероятность есть.