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2 минуты назад

Средиземноморский образ жизни снижает риск смерти почти на 30%

Газета.Ru

Ученые из Автономного университета Мадрида выяснили, что средиземноморская диета может принести больше пользы, если добавить к ней средиземноморский образ жизни.

Средиземноморский образ жизни снижает риск смерти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об исследовании сообщили на конференции Американской кардиологической ассоциации.

Группа исследователей изучила, что произойдет, если взрослые британцы среднего и старшего возраста добавят в свою жизнь не только средиземноморскую диету, но и средиземноморские социальные привычки и физическую активность.

Всего в исследовании приняли участие более 110 тыс. британцев в возрасте от 40 до 75 лет.

Для оценки их приверженности средиземноморскому образу жизни использовался 25-балльный индекс MEDLIFE.

Блок вопросов о пищевых привычках позволил учесть потребление соли, фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов.

Другой раздел учитывал, ели ли люди вместе с семьей и друзьями, занимались ли они физической активностью с другими (например, совместными прогулками) и как часто они встречались с близкими. В среднем за каждым участником наблюдали более девяти лет.

Анализ показал, что чем лучше человек придерживается средиземноморского образа жизни, тем ниже был его риск умереть от рака, сердечно-сосудистых заболеваний или любой другой причины. В среднем риск снижался на 28-29%.

Ранее исследования показали, что социальная изоляция может увеличить риск развития или смерти от сердечного приступа или инсульта. Полученные данные подчеркивают, что врачи и ученые должны обращать внимание на другие аспекты образа жизни, помимо физической активности и диеты.

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