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3 часа назад

Названы последствия снижения иммунитета в пожилом возрасте

Сибмеда

С возрастом иммунитет может терять свою «стойкость» – хоть скорость этого процесса в каждом индивидуальном случае будет своя. После 60-ти лет с постепенным, прогрессирующим ослаблением иммунитета сталкиваются большинство людей. Врач рассказал, к чему могут приводить такие неизбежные процессы.

Названы последствия снижения иммунитета в пожилом возрасте
Фото: СибмедаСибмеда

Процесс постепенного, нарастающего угнетения иммунитета затрагивает основные структурные компоненты иммунной системы: стволовые клетки и образующиеся из них Т- и В-лимфоциты, макрофаги. Именно снижение стволовых клеток – основная причина снижения иммунного ответа у людей в пожилом возрасте. У людей в возрасте старше 80 лет особенно сильно страдают функции Т-системы иммунитета.

В результате нарушаются процессы контроля за состоянием органов и систем со стороны иммунной системы, что приводит к возникновению онкологических и аутоиммунных заболеваний: аутоиммунного тиреоидита, системной красной волчанки и т.д. Снижается иммунный ответ на атаки вирусов, бактерий, падает устойчивость организма к инфекциям. Нарушается баланс микрофлоры кишечника – иммунитета кишечника, – цитирует пресс-служба Минздрава России иммунолога, аллерголога Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Александра Устинова.

ЗОЖ,Минздрав РФ,
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