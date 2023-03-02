Названы последствия снижения иммунитета в пожилом возрасте

С возрастом иммунитет может терять свою «стойкость» – хоть скорость этого процесса в каждом индивидуальном случае будет своя. После 60-ти лет с постепенным, прогрессирующим ослаблением иммунитета сталкиваются большинство людей. Врач рассказал, к чему могут приводить такие неизбежные процессы.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Процесс постепенного, нарастающего угнетения иммунитета затрагивает основные структурные компоненты иммунной системы: стволовые клетки и образующиеся из них Т- и В-лимфоциты, макрофаги. Именно снижение стволовых клеток – основная причина снижения иммунного ответа у людей в пожилом возрасте. У людей в возрасте старше 80 лет особенно сильно страдают функции Т-системы иммунитета.