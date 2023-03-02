Как понять, что у пожилого человека депрессия

Пожилые люди, как и молодежь, подвержены психическим заболеваниям, таким как депрессия, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Pensnews.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Депрессия – это серьезное психическое заболевание, которое может возникнуть у любого человека, включая пожилых. В отличие от молодых людей, у пожилых депрессия может проявляться не так явно, и может быть непросто определить ее симптомы.

Основным симптомом депрессии у пожилых людей является подавленное настроение, которое не улучшается со временем и длится более двух недель. Кроме того, могут быть заметны следующие признаки:

Изменение аппетита и сна

Пожилые люди с депрессией могут испытывать потерю аппетита и сна, но также могут переедать и испытывать беспокойство в ночное время.

Потеря интереса

Депрессия может привести к потере интереса к тем действиям, которые раньше приносили удовольствие, таким как чтение, занятия спортом или общение с друзьями.

Ухудшение самочувствия

Пожилые люди с депрессией могут чувствовать себя беспомощными, бесцельными и уставшими. Они могут также испытывать чувство вины и стыда.

Физические симптомы

Депрессия также может проявляться физическими симптомами, такими как боли в суставах, головная боль и проблемы с пищеварением.

Что делать, если вы наблюдаете симптомы у пожилого родственника или близкого человека?

Если вы заметили у пожилого человека признаки депрессии, важно помочь ему обратиться за помощью. Вы можете посоветовать обратиться к врачу или психологу, который поможет определить состояние и предложит лечение.