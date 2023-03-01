Диетолог назвала способ побороть весенний авитаминоз

"У большинства россиян сейчас полноценное питание, благодаря которому можно закрыть какие-то недостатки и дефициты витаминов. Витамин D истощается к весне, потому что солнца нет, такой дефицит есть у более 80% граждан. Он содержится в печени трески или минтая", – сказала эксперт.