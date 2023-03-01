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46 минут назад

Диетолог назвала способ побороть весенний авитаминоз

Москва24

С приходом весны у россиян появляются хандра, усталость и авитаминоз. Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что полезные вещества сейчас присутствуют почти во всех продуктах. Об этом сообщает "Радио 1".

Диетолог назвала способ побороть весенний авитаминоз
Фото: M24.ruM24.ru

Она отметила, что недостаточное количество витаминов возникает весной, поскольку зимой организм требует их большого расхода из-за вирусов, хандры и короткого светового дня.

"У большинства россиян сейчас полноценное питание, благодаря которому можно закрыть какие-то недостатки и дефициты витаминов. Витамин D истощается к весне, потому что солнца нет, такой дефицит есть у более 80% граждан. Он содержится в печени трески или минтая", – сказала эксперт.

По словам специалиста, витамин С присутствует в квашенной капусте. Также в ней есть янтарная кислота, которая оказывает воздействие на энергию, добавила она.

"Суточная норма витамина С содержится в половинке болгарского перца, в отваре шиповника его тоже много. Сейчас есть замороженные ягоды, овощи, фрукты, которые сохраняют практически всю пользу. Витамин группы В мы всегда получаем из мяса, из цельнозерновых круп", – объяснила диетолог.

Соломатина считает, что зимой в рацион питания входит тяжелая пища, которая влияет на микробиом.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
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