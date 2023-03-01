Врач рассказала, как пожилым людям укрепить иммунитет весной

"К сожалению, весной фруктов и овощей, которые влияют на иммунную систему, мало. Но есть зелень, которую многие пожилые выращивают дома. Например, зеленый лук, который растет в банке с водой, или зелень, которая может быть в горшке, в частности укроп и петрушка", – отметила специалист. "Разнообразная зелень – это источник витаминов и биофлавоноидов. Это витамин C, который является поддержкой для нашего иммунитета. Это антиоксиданты, которые опосредованно влияют на нашу иммунную систему".