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1 час назад

Врач рассказала, как пожилым людям укрепить иммунитет весной

Москва24

Употребление жирной рыбы и свежей зелени, а также физическая активность помогут пожилым людям укрепить иммунитет весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

Врач рассказала, как пожилым людям укрепить иммунитет весной
Фото: M24.ruM24.ru

"К сожалению, весной фруктов и овощей, которые влияют на иммунную систему, мало. Но есть зелень, которую многие пожилые выращивают дома. Например, зеленый лук, который растет в банке с водой, или зелень, которая может быть в горшке, в частности укроп и петрушка", – отметила специалист. "Разнообразная зелень – это источник витаминов и биофлавоноидов. Это витамин C, который является поддержкой для нашего иммунитета. Это антиоксиданты, которые опосредованно влияют на нашу иммунную систему".

Зелень следует добавлять в супы и вторые блюда.

"Лучше добавлять ее в свежем виде, не проваривая. Потому что витамин C становится менее активным, если мы это все поварим", – пояснила Аплетаева.

Кроме того, весной пожилым людям нужен витамин D. Поэтому в рацион можно включить жирную рыбу, где он содержится. Также имеет смысл проконсультироваться с врачом, который назначит препараты с витамином D, если есть такая необходимость, говорит эксперт.

"Нужно еще больше бывать на свежем воздухе. Свежий воздух и физическая активность – это все то, что, кроме продуктов питания, поддержит иммунитет", – заключила иммунолог.

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