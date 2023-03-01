Врач рассказала, как пожилым людям укрепить иммунитет весной

Употребление жирной рыбы и свежей зелени, а также физическая активность помогут пожилым людям укрепить иммунитет весной. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.
"К сожалению, весной фруктов и овощей, которые влияют на иммунную систему, мало. Но есть зелень, которую многие пожилые выращивают дома. Например, зеленый лук, который растет в банке с водой, или зелень, которая может быть в горшке, в частности укроп и петрушка", – отметила специалист. "Разнообразная зелень – это источник витаминов и биофлавоноидов. Это витамин C, который является поддержкой для нашего иммунитета. Это антиоксиданты, которые опосредованно влияют на нашу иммунную систему".
Зелень следует добавлять в супы и вторые блюда.
"Лучше добавлять ее в свежем виде, не проваривая. Потому что витамин C становится менее активным, если мы это все поварим", – пояснила Аплетаева.
Кроме того, весной пожилым людям нужен витамин D. Поэтому в рацион можно включить жирную рыбу, где он содержится. Также имеет смысл проконсультироваться с врачом, который назначит препараты с витамином D, если есть такая необходимость, говорит эксперт.
"Нужно еще больше бывать на свежем воздухе. Свежий воздух и физическая активность – это все то, что, кроме продуктов питания, поддержит иммунитет", – заключила иммунолог.