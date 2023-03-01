Почему утяжеленные одеяла на самом деле не помогут лучше спать

Долгие годы считалось, что утяжелённые одеяла делают сон более крепким. Но подтверждается ли это на самом деле наукой?

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Считается, что утяжелённое одеяло помогает человеку быстро снять стресс, улучшает качество сна и делает его более продолжительным. Исследование, подтверждающие всё это, действительно существуют. Но многие из них сосредоточены на людях с психиатрическими диагнозами. К тому же эксперименты чаще всего проводятся только в течение одной ночи. Польза, которую одеяло даст среднестатистическому 30-летнему человеку без нарушений сна, пока не изучена в полной мере.

Автор материала Томас Линг в течение двух месяцев сам спал под утяжелённым одеялом ZZZNEST (вес - 7,2 кг), чтобы понять, какой эффект от него можно получить.

Выяснилось, что сон практически не изменился после перехода к утяжелённому одеялу. А ещё некоторые заявления производителей таких одеял оказались ложью.

Положительное влияние на здоровье утяжелённого одеяла учёные связывают с производством мелатонина или с терапией глубокого давления (то есть одеяло особым образом воздействует на кожу). Но последнее - это всего лишь теория.

А вот мысль о производстве мелатонина подкреплена шведским исследованием 2022 года, где приняли участие 26 молодых и здоровых людей без нарушений сна. Половина из них использовала утяжелённое одеяло за час до сна, а остальные - лёгкое одеяло. Выяснилось, что уровень мелатонина был на 32% выше у тех, кто спал под утяжелёнными одеялами. Однако не было такого, чтобы эти люди засыпали быстрее. Не было разницы и в качестве сна.

Сам автор статьи отмечает, что он чувствовал себя после сна под утяжелённым одеялом более энергичным. Но сохранялся этот эффект только в течение первых двух недель. После этого постепенно всё стало так, как раньше.