Как участие в кардиореабилитации на дому снижает риск смерти

Участие в кардиореабилитации на дому после сердечного приступа или операции на сердце значительно снижает риск смерти от осложнений. Об этом США, на которых проводилось новое исследование.

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В этом исследовании были проанализированы данные 1120 ветеранов, которые имели право на кардиологическую реабилитацию в Медицинском центре штата Вирджиния в период с августа 2013 г. по декабрь 2018 г. 98% составляли мужчины, 2% — женщины, 76% — белые, 88% — белые, 12% — испаноязычные, 68% жили в городской местности. Около половины из них были госпитализированы для чрескожного коронарного вмешательства (ангиопластики), 20% — для аортокоронарного шунтирования, 14% — с сердечным приступом и 18% — по другим причинам. Участие в программе кардиореабилитации на дому Healthy Heart было добровольным, и только 44% (490 человек) зарегистрировались.

Участникам периодически звонили коучи для напоминания о процедурах и необходимости соблюдения режима, они занимались физкультурой, участвовали в мотивационных беседах. Кроме того, им выдали тонометр, весы и велотренажер. Участники получили последующие телефонные звонки от сотрудников программы через три и шесть месяцев после завершения программы и наблюдались в среднем в течение 4,2 года после госпитализации.