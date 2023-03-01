Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
40 минут назад

Доказано: бессонница может быть смертельной

Ferra.ru

Ещё в XX веке учёные открыли заболевание, главный симптом которого - это бессонница. И от этой болезни люди очень быстро умирают.

Доказано: бессонница может быть смертельной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недосып плохо сказывается на здоровье человека, и это давно известно. Связано это с тем, что во сне организм восстанавливается, а у детей происходит в это время эмоциональное и интеллектуальное развитие.

При длительной бессоннице последствия для здоровья могут быть очень серьёзными. У человека в этом случае может развиться диабет, ожирение, болезни сердца, деменция.

Среди причин бессонницы специалисты выделяют сильный стресс, употребление алкоголя, болезни, работу по сменам, плохую гигиену сна, апноэ во сне.

Также бессонница зачастую связана с гормональными изменениями и со снижением в организме мелатонина.

Вылечить бессонницу можно в большинстве случаев, но не всегда. В 1979 году итальянским врачом была открыта болезнь под названием «фатальная семейная бессонница». Люди при этом заболевании просто умирают от хронического недосыпа, и всё ещё лекарства от этого не существует.

Встречается фатальная семейная бессонница, правда, очень редко. Её связывают с мутацией гена PRNP и она поражает область мозга, которая связана с регулированием сна, - таламус. Возникает подобная бессонница неожиданно и прогрессирует с огромной скоростью. Умирает человек в период между 7-м и 36-м месяцами с момента появления первых признаков заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий