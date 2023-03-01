Доказано: бессонница может быть смертельной

Ещё в XX веке учёные открыли заболевание, главный симптом которого - это бессонница. И от этой болезни люди очень быстро умирают.

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Недосып плохо сказывается на здоровье человека, и это давно известно. Связано это с тем, что во сне организм восстанавливается, а у детей происходит в это время эмоциональное и интеллектуальное развитие.

При длительной бессоннице последствия для здоровья могут быть очень серьёзными. У человека в этом случае может развиться диабет, ожирение, болезни сердца, деменция.

Среди причин бессонницы специалисты выделяют сильный стресс, употребление алкоголя, болезни, работу по сменам, плохую гигиену сна, апноэ во сне.

Также бессонница зачастую связана с гормональными изменениями и со снижением в организме мелатонина.

Вылечить бессонницу можно в большинстве случаев, но не всегда. В 1979 году итальянским врачом была открыта болезнь под названием «фатальная семейная бессонница». Люди при этом заболевании просто умирают от хронического недосыпа, и всё ещё лекарства от этого не существует.

Встречается фатальная семейная бессонница, правда, очень редко. Её связывают с мутацией гена PRNP и она поражает область мозга, которая связана с регулированием сна, - таламус. Возникает подобная бессонница неожиданно и прогрессирует с огромной скоростью. Умирает человек в период между 7-м и 36-м месяцами с момента появления первых признаков заболевания.