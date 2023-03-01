Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Врач Устинов пояснил, почему с возрастом иммунитет становится хуже

Вечерняя Москва

Врач-иммунолог, врач-аллерголог Александр Устинов рассказал, как меняется иммунитет с возрастом.

Врач пояснил, почему с возрастом иммунитет становится хуже
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, после 55–60 лет у большинства людей наблюдается постепенное прогрессирующее угнетение иммунитета. Скорость этого процесса имеет сугубо индивидуальный характер. Он затрагивает основные структурные компоненты иммунной системы: стволовые клетки и образующиеся из них лимфоциты. Врач пояснил, что снижение стволовых клеток является основной причиной снижения иммунного ответа у пожилых.

Устинов отметил, что поддержать иммунитет в пожилом возрасте можно при помощи физической активности на свежем воздухе, правильного питания, приема поливитаминных комплексов, передает aif.ru.

ЗОЖ,Александр Устинов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий