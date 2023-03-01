Врач пояснил, почему с возрастом иммунитет становится хуже

Врач-иммунолог, врач-аллерголог Александр Устинов рассказал, как меняется иммунитет с возрастом.
По словам эксперта, после 55–60 лет у большинства людей наблюдается постепенное прогрессирующее угнетение иммунитета. Скорость этого процесса имеет сугубо индивидуальный характер. Он затрагивает основные структурные компоненты иммунной системы: стволовые клетки и образующиеся из них лимфоциты. Врач пояснил, что снижение стволовых клеток является основной причиной снижения иммунного ответа у пожилых.
Устинов отметил, что поддержать иммунитет в пожилом возрасте можно при помощи физической активности на свежем воздухе, правильного питания, приема поливитаминных комплексов, передает aif.ru.