Сколько нужно ходить пешком, чтобы снизить риск ранней смерти

Учёные из Кембриджского университета обнаружили, что 11 минут в день (и 75 минут в неделю) умеренной физической активности снижают риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака. Об этом говорится в статье, опубликованной в Британском журнале спортивной медицины.

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Основными причинами смерти во всём мире считаются инсульт и болезни сердца. Недавно учёные выяснили, что снизить риск развития этих заболеваний можно снизить, если каждый день ходить 11 минут (или уделять время другой физической активности умеренной интенсивности).

Эксперты из отдела эпидемиологии Совета медицинских исследований Кембриджского университета проанализировали данные из ранее опубликованных когортных исследований. В общей сложности они рассмотрели результаты, опубликованные в 196 статьях, которые охватывали более 30 миллионов человек из 94 исследовательских групп.

Выяснилось, что 75 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю снижали риск преждевременной смерти на 23%. Также это снижало вероятность развития рака на 7% и болезней сердца - на 17%. Риск столкнуться с раком головы и шеи, миелоидным лейкозом, миеломой и раком кардиального отдела желудка у людей снижался на 14-26%. Что касается рака лёгких, печени, эндометрия, толстой кишки и молочной железы, то в этом случае наблюдалось снижение на 3-11%.

В качестве примеров физической активности умеренной интенсивности можно назвать: быструю ходьбу, езду на велосипеде, танцы, игру в теннис, пеший туризм.