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44 минуты назад

Привычки, связанные со сном, которые помогут вам прожить на пять лет дольше

Ferra.ru

Правильный режим сна помогает продлить жизнь. К такому выводу пришли учёные в ходе нового исследования, представленного Американским колледжем кардиологов.

Привычки в спальне, которые помогут прожить на 5 лет дольше
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказывается, всего несколько привычек, связанных со сном, продлят женщинам жизнь почти на 2,5 года, а мужчинам - на 4,7 лет. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается в пресс-релизе, исследователи проанализировали данные о более чем 172 тысячах женщин и мужчин. Все они принимали участие в Национальном опросе о состоянии здоровья с 2013 по 2018 год. Среди всех участников было 54% женщин.

Всего оценивалось в ходе исследования пять факторов, связанных со сном. Это 7-8 часов сна каждую ночь, трудности с засыпанием максимум две ночи в неделю, беспокойный сон максимум две ночи в неделю, отказ от приёма снотворных, минимум пять раз в неделю просыпаться отдохнувшим. У тех, кто собрал все эти факторы, ожидаемая продолжительность жизни была выше всех.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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