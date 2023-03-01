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1 час назад

Терапевт Шустов рекомендовал людям старше 45 лет проходить плановую диспансеризацию

runews24.ru

Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем может выявить плановая диспансеризация.

Врач объяснил, что входит в диспансеризацию для людей старше 45
Фото: Pavel DanilyukPavel Danilyuk

Для того, чтобы выявить проблемы со здоровьем до того, как они приведут к серьезным последствиям для человека, необходимо проходить диспансеризацию. По словам заведующего гериатрическим отделением больницы № 6, терапевта высшей категории Александра Шустова, список обследований, которые человек проходит во время диспансеризации, включает в себя те исследования, от которых чаще всего умирает население.

Поэтому в тех случаях, когда человек не занимается своим здоровьем, не задумывается ни о питании, ни о спорте, ему необходимо сдать эти базовые анализы. Если результаты будут подозрительными, пациента направят на дальнейшее более детальное обследование, говорит Шустов.

В список обязательных после 45 лет анализов терапевт включил общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, анализ на витамин D, анализ на ферритин и C-реактивный белок, исследование на определение уровня общего холестерина в крови, глюкозы, а также флюорографию легких. Также необходимо провести анализ кала на скрытую кровь, измерить внутриглазное давление, пройти ФГДС, ЭКГ,

Для женщин список также дополняется осмотром гинеколога, забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование, маммографию.

Мужчинам старше 45 рекомендуется пройти обследование на определение простатического специфического антигена (ПСА) в крови,

Все эти исследования помогут определить, грозит ли человеку в ближайшее время инфаркт, инсульт или онкологическое заболевание, рассказал Шустов в разговоре с Е1.ru.

ЗОЖ,Александр Шустов,
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