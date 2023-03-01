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2 часа назад

Можно ли кипятить воду дважды

Секрет Фирмы

Ходят слухи, что нельзя пить воду, которую кипятили два или более раз. Считается, что в ней образуются вредные соединения.

Можно ли кипятить воду дважды
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Учёные из Пекинского педагогического университета решили разобраться в этом вопросике и провели эксперимент, во время которого кипятили воду 18 раз.

Исследователи брали пробы воды после каждого кипячения и проверяли их на показатели железа, магния, меди, хлора, селена и других элементов. Исследователи даже оценивали вкус и запах воды.

В результате все показатели оказались в пределах нормы. Однако после постоянного кипячения поменялся pH-баланс воды.

Учёные заключили, что вода из водопровода после частого или длительного кипячения остаётся безопасной и её можно пить со спокойной душой, не выливая каждый раз из чайника.

«В повседневной жизни не нужно беспокоиться о том, пить или не пить повторно кипячёную воду, её состав и свойства от этого не изменятся», — успокоили специалисты.

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