Можно ли кипятить воду дважды

Ходят слухи, что нельзя пить воду, которую кипятили два или более раз. Считается, что в ней образуются вредные соединения.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Учёные из Пекинского педагогического университета решили разобраться в этом вопросике и провели эксперимент, во время которого кипятили воду 18 раз.

Исследователи брали пробы воды после каждого кипячения и проверяли их на показатели железа, магния, меди, хлора, селена и других элементов. Исследователи даже оценивали вкус и запах воды.

В результате все показатели оказались в пределах нормы. Однако после постоянного кипячения поменялся pH-баланс воды.

Учёные заключили, что вода из водопровода после частого или длительного кипячения остаётся безопасной и её можно пить со спокойной душой, не выливая каждый раз из чайника.