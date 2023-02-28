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1 час назад

На сколько лет продлит жизнь хороший сон

Ferra.ru

Учёные пришли к выводу, проанализировав данные 172 321 человека.

На сколько лет продлит жизнь хороший сон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Авторам новой научной работы удалось проследить связь смертности от всех причин с факторами, влияющими на сон. За время исследования умер 8681 человек. Более чем 2,6 тысячи смертей (30%) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, 2052 (24%) — раком, 4019 (46%) — иными причинами.

Учёные также вывели рецепт «идеального» сна. Он должен быть такой: продолжительность сна от семи до восьми часов в сутки; трудности с засыпанием не чаще двух раз в неделю; проблемы со сном не чаще двух раз в неделю; нет приёма снотворных; человек чувствует себя хорошо отдохнувшим с утра хотя бы пять дней в неделю.

У тех людей, кто имел такой сон, риск смерти от всех причин оказался ниже на 30% ниже, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 21%, от рака — на 19%, от других причин — на 40%. Так, у мужчин с хорошим сном ожидаемая продолжительность жизни была на 4,7 года больше, а у женщин — на 2,4 года.

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