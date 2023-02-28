Как появляются болезни и как их избежать

Врач утверждает, что болезни можно вылечить только диетами, за исключением крайне тяжелых заболеваний. Доктор Орехов поделился, откуда берутся недуги.
Терапевт и диетолог Михаил Орехов широко известен своими взглядами на правильное питание. Он утверждает, что здоровая еда — это не только правильные продукты, но и способы их приготовления. Употребление пищи должно снижать риски канцерогенов и трансжиров.
«Так откуда они берутся — наши болезни? От плохой экологии и неправильного питания. Когда захожу в магазин, то покупаю химию, то есть промышленным способом переработанные продукты и консервы. Понятно поэтому, что болезни возникают от неправильного образа жизни, от экологии, от химии. Чтобы все это нивелировать, чтобы быть здоровыми, уезжайте куда-нибудь в деревню, в сельскую местность. Когда туда приезжаешь, просто голова первое время кружится. Потому что гигантское количество кислорода и натуральная еда — к чему мы в своих городах не привыкли. Вот почему там все хорошо лечится», — заявил диетолог.
Михаил Орехов неоднократно развеивал мифы о здоровом питании. Он называет такие способы приготовления пищи, как варка и тушение, одними из самых нездоровых, поскольку в процессе в бульон переходят не только полезные, но и вредные вещества. Продукты лишаются нужных организму веществ, а бульон настолько быстро всасывается, что печень не успевает его обезвредить.
С точки зрения эксперта, наиболее полезными способом приготовления являются гриль, за ним следует запекание. Также врач относит к полезным способам приготовление пищи на мангале — жир, стекая с мяса при жарке на углях, не успевает пропитывать продукт и затем вредить организму.