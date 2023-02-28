Как появляются болезни и как их избежать

«Так откуда они берутся — наши болезни? От плохой экологии и неправильного питания. Когда захожу в магазин, то покупаю химию, то есть промышленным способом переработанные продукты и консервы. Понятно поэтому, что болезни возникают от неправильного образа жизни, от экологии, от химии. Чтобы все это нивелировать, чтобы быть здоровыми, уезжайте куда-нибудь в деревню, в сельскую местность. Когда туда приезжаешь, просто голова первое время кружится. Потому что гигантское количество кислорода и натуральная еда — к чему мы в своих городах не привыкли. Вот почему там все хорошо лечится», — заявил диетолог.