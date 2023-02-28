Врач назвал полную темноту одним из главных условий здорового сна

«На окнах должны быть шторы блэкаут, полностью блокирующие попадание света. Спать нужно в полной темноте — таким образом достигается максимальная секреция гормона сна мелатонина. Спальня должна быть хорошо изолирована от звуков — спать желательно в полной тишине. Кровать должна быть просторной, матрас средней жёсткости или жёсткий», — добавил врач.