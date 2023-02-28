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33 минуты назад

Врач Хомяков назвал полную темноту одним из главных условий здорового сна

RT на русском

Доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков перечислил условия качественного сна.

Врач назвал полную темноту одним из главных условий здорового сна
Фото: RTRT

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что для качественного сна важно правильно подобрать шторы, матрас, постельное бельё и подушки.

«На окнах должны быть шторы блэкаут, полностью блокирующие попадание света. Спать нужно в полной темноте — таким образом достигается максимальная секреция гормона сна мелатонина. Спальня должна быть хорошо изолирована от звуков — спать желательно в полной тишине. Кровать должна быть просторной, матрас средней жёсткости или жёсткий», — добавил врач.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.

ЗОЖ,Владимир Зайцев,Сергей Хомяков,
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