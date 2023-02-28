Врач предупредила о связи подгоревшей еды и рака

"Подгоревшую еду опасно есть. Дело в том, что во время жарки образуются конечные продукты гликирования, то есть это когда углевод, по сути, сливается с белком и образует поперечные сшивки. На лице это может проявляться морщинами. Такие морщины также появляются у нас и внутри на жизненно важных органах, сосудах и так далее. То есть идет фактически раннее старение", – пояснила врач.