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1 час назад

Что поможет преодолеть сезонную депрессию

Мир24иещё 1

Справиться с сезонной депрессией, которая часто возникает в конце зимы, помогут светотерпия и длительные прогулки на свежем воздухе, утверждает медицинский психолог Владимир Белов. По его словам, сезонное аффективное расстройство часто обостряется в феврале из-за короткого светового дня, пасмурного неба, недостатка солнечного света, авитаминоза, стресса, малоподвижного образа жизни и нарушения режима труда и отдыха, пишет «Лента.ру».

Что поможет преодолеть сезонную депрессию
Фото: Мир24Мир24

При депрессии человек подвержен плохому настроению, частично или полностью утрачивает интерес к жизни и удовольствие от какой-либо деятельности, испытывает усталость даже при незначительном усилии. Как правило, ухудшается память, становится трудно сконцентрировать внимание, самооценка и уверенность в себе снижаются, появляется бессонница.Психолог советует не игнорировать свое состояние и ждать, пока симптомы сами собой исчезнут, а обратиться за помощью к специалисту. Чтобы справиться с подобными расстройствами, часто используют светотерапию. Ее можно проводить и в домашних условиях: включать лампу яркостью 10 тыс. люкс на 20-30 минут в день, лучше всего утром.

Прогулки тоже хорошо помогают бороться с сезонной хандрой. На свежем воздухе надо проводить как можно больше времени в любую погоду. Физическую активность нужно постараться увеличить, а вот употребление сладостей, жирной и острой пищи, а также алкоголя лучше сократить. Вместо этого следует добавить в свой рацион больше сложных углеводов, овощей и фруктов красного цвета (перец, свеклу, яблоки), витаминов, особенно C, A, D.

Важно продолжать общаться с родными и близкими, чтобы не замыкаться в себе, соблюдать режим труда и отдыха, отметил специалист.

Ранее врач-диетолог назвала продукты, которые позволят избежать депрессии. Недостаток аминокислоты валин восполнить можно с помощью мясных, молочных и морепродуктов.

ЗОЖ,Владимир Белов,
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