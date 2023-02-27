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19 минут назад

Кому не стоит носить контактные линзы

Секрет Фирмы

Многие люди носят контактные линзы, не задумываясь о том, позволяет ли им это здоровье. Однако, эти средства для коррекции зрения можно использоваться далеко не всем. Есть категории людей, которым они противопоказаны.

Кому не стоит носить контактные линзы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Кому явно не стоит вставлять в глаза ничего постороннего рассказала офтальмолог-микрохирург и ведущий специалист «СМ-Клиники» Светлана Миргородская.

Первое ограничение для ношения контактных линз — это воспалительные заболевания глаз. То есть если у вас конъюктивит, блефарит, кератит и прочие неприятные заболевания из этой области линзы следует отложить в сторону. Снова вспомнить о них можно лишь после того как воспаление полностью пройдет, объяснила врач.

Также не стоит пользоваться линзами людям с определенными анатомическими особенностями. Например, тем, у кого есть птоз века, то есть его опущение и закрывание зрачка. Это средство коррекции зрения не подойдёт пациентам с косоглазием более 15 градусов, плоской или крутой роговицей, подвывихом хрусталика.

Тем, у кого нарушено слезоотделение или есть общие заболевания вроде сахарного диабета, астмы, туберкулёза ВИЧ стоит проконсультироваться с доктором прежде, чем бежать в аптеку за упаковкой линз. Лучше лишний раз надеть очки, если вы заболели ОРВИ, острым синуситом или у вас обострился герпес.

Контактные линзы противопоказаны при приёме мочегонных препаратов, стероидов, противоаллергенных или сосудосуживающих капель.

Как пояснила микрохирург, некоторые лекарств усиливают сухость глаз и могут ухудшать обменные процессы в роговице.

«Поэтому так важно оценивать особенности строения глаз и риски осложнений при выборе способа коррекции и при подборе контактных линз», — добавила Миргородская.

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