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1 час назад

Стоматолог посоветовала членам семьи пользоваться одной зубной щеткой ради экономии

Газета.Ru

Стоматолог из США посоветовала членам семьи пользоваться одной зубной щеткой со сменными насадками, пишет LADBible.

Врач посоветовала в семье пользоваться одной зубной щеткой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кроме того, специалист призывает людей покупать дешевые зубные пасты, так как они, по ее словам, ничем не отличаются от дорогих.

Как рассказала Джессика О'Коннор, главная цель ее советов - экономия. Американка уверена, если прислушаться к ее доводам, то на гигиену полости рта семья в среднем будет тратить около $50 в год.

При этом специалист считает, что дешево - не значит плохо. Джессика советует купить одну электрическую зубную щетку на всю семью, но чтобы у каждого человека была персональная насадка. Кроме того, Джессика считает, что нет смысла покупать дорогие пасты - они все со фтором и "не имеют отличий".

ЗОЖ,
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