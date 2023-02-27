Врач посоветовала в семье пользоваться одной зубной щеткой

Стоматолог из США посоветовала членам семьи пользоваться одной зубной щеткой со сменными насадками, пишет LADBible.

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Кроме того, специалист призывает людей покупать дешевые зубные пасты, так как они, по ее словам, ничем не отличаются от дорогих.

Как рассказала Джессика О'Коннор, главная цель ее советов - экономия. Американка уверена, если прислушаться к ее доводам, то на гигиену полости рта семья в среднем будет тратить около $50 в год.