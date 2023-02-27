Врач посоветовала в семье пользоваться одной зубной щеткой

Стоматолог из США посоветовала членам семьи пользоваться одной зубной щеткой со сменными насадками, пишет LADBible.
Кроме того, специалист призывает людей покупать дешевые зубные пасты, так как они, по ее словам, ничем не отличаются от дорогих.
Как рассказала Джессика О'Коннор, главная цель ее советов - экономия. Американка уверена, если прислушаться к ее доводам, то на гигиену полости рта семья в среднем будет тратить около $50 в год.
При этом специалист считает, что дешево - не значит плохо. Джессика советует купить одну электрическую зубную щетку на всю семью, но чтобы у каждого человека была персональная насадка. Кроме того, Джессика считает, что нет смысла покупать дорогие пасты - они все со фтором и "не имеют отличий".