На что обратить внимание, если мучаетесь от сонливости

Сонливость — крайне коварное состояние, когда очень хочется спать, но по каким-то причинам нельзя или нежелательно. Особенно накрывает желание вздремнуть на работе, когда прям чувствуешь, что батарейка садится. Сомнолог Павел Кудинов объяснил, почему большую часть жизни нам частенько приходится буквально бороться с одолевающим сном в самый неудачный момент.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам эксперта, желание вздремнуть на рабочем месте посреди рабочего дня чаще всего возникает из-за сбитого режима сна. И это не разовое мероприятие: вы накапливаете недосып в течение всей недели. Специалисты называют такое социальным джетлагом, когда человек постоянно просыпается в разное время.

Как работает этот джетлаг? В выходные вы решаете выспаться. То есть часто бывает так, что в пятницу ложитесь попозже после последнего рабочего дня, а в субботу встаёте тоже позже, а потом наступает воскресенье, когда нужно лечь пораньше на работу. А не получается, потому что уже выспался. В итоге в понедельник клюёшь носом.

«В таком случае только к четвергу или пятнице человек выйдет на нормальный режим сна и работы, а потом наступает пятница, и всё повторяется. Социальный джетлаг — наиболее частая причина дневной сонливости у здоровых людей», — пояснил Кудинов «Доктору Питеру».

Обычно желание вздремнуть после обеда появляется из-за поступления глюкозы в организм и переваривания пищи. Выражение «ну вот поели — можно и поспать» оказывается не пустой звук. В этом случае, если есть возможность, можно позволить себе вздремнуть на 20 минут. Это даже пойдёт на пользу вашей работоспособности.

Но учтите, что вздремнуть можно именно 20 минут, потому что если мы спим больше 40 минут, то лучше уж спать все 1,5 часа. Дело в том, что в первые 20–30 минут человек не успевает провалиться в глубокие стадии сна.