Какие лабораторные анализы необходимо сдавать ежегодно

«Распространено мнение, что, чем больше анализов сдать, тем лучше. Некоторые люди полагают, что таким образом они могут взять свое здоровье под контроль и своевременно обнаружить чуть ли не любую болезнь. Это не совсем так. Далеко не все анализы нужно сдавать часто и без назначения врача. Кроме того, важно помнить, что результат анализа – это не диагноз, интерпретацией полученных показателей должны заниматься специалисты, а не сами пациенты», - пояснила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская.