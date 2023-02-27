Какие лабораторные анализы необходимо сдавать ежегодно

Наиболее простой способ понять, здоров ли организм, - сдать лабораторные анализы. Отклонение от нормы влечет за собой более тщательное обследование, хотя не всегда завышенные или заниженные показатели указывают на болезнь. Об рассказали изданию «Вести Подмосковья» эксперты сети лабораторий KDL.
«Распространено мнение, что, чем больше анализов сдать, тем лучше. Некоторые люди полагают, что таким образом они могут взять свое здоровье под контроль и своевременно обнаружить чуть ли не любую болезнь. Это не совсем так. Далеко не все анализы нужно сдавать часто и без назначения врача. Кроме того, важно помнить, что результат анализа – это не диагноз, интерпретацией полученных показателей должны заниматься специалисты, а не сами пациенты», - пояснила руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Викторовна Малиновская.
Диагноз определяется не только благодаря результатам анализов. Медицинскому специалисту необходимо провести беседу с пациентом и узнать как можно больше информации о его семье и особенностях жизни. После сбора данных и получения результатов анализов врач может предположить, что происходит со здоровьем пациента.
Существует несколько анализов, которые следует сдавать раз в год. Например, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, биохимический анализ крови (отразит функцию печени, почек), общий анализ мочи, который позволит выявить болезни почек на ранней стадии, сахар крови и гликированный гемоглобин.
Для конкретной оценки здоровья печени можно сдать комплексный анализ «Обследование печени, базовой», в соответствии с которым получится определить концентрации печеночных ферментов АЛТ и АСТ, билирубина, а также другие показатели.
Необходимо каждый год проводить проверку на атеросклероз, сдавать анализы на гормоны щитовидной железы и замерять концентрацию глюкозы и гликированного гемоглобина для своевременного выявления диабета.
«Сдавать анализы каждый год стоит даже тем, у кого нет никаких жалоб – это позволит обнаружить болезни, протекающие в скрытой форме и никак не дающие о себе знать. Однако в некоторых случаях врач может посоветовать сдавать анализы чаще, например, раз в три месяца. Это может потребоваться, если пациенту уже назначена терапия и нужно понять, насколько она эффективна», - также отмечает Малиновская.