Врач-сомнолог объяснил частые желания вздремнуть на работе

"В выходные решает выспаться, в пятницу ложится попозже, в субботу встает позже, а потом наступает воскресенье, когда нужно лечь пораньше на работу, а не получается, потому что выспался. В таком случае только к четвергу или пятнице человек выйдет на нормальный режим сна и работы, а потом наступает пятница, и все повторяется", – пояснил он.