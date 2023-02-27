Как лишний вес влияет на здоровье сердца

Давно известно, что избыточный вес или ожирение могут сделать человека более склонным к развитию таких заболеваний, как высокое кровяное давление или диабет, а они в свою очередь могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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Теперь учёные говорят, что ожирение может влиять на сердце совершенно независимым образом.

Ожирение может повлиять на сердце разными способами. Это не только повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но также может затруднить диагностику и лечение этого состояния. Вот почему часто рекомендуется снижать вес путём изменения образа жизни, а не краткосрочной диетой.

Однако это не всегда просто. Иногда даже определённые лекарства, прописанные при сердечных заболеваниях, могут затруднить потерю веса.