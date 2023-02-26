Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Намазываете на хлеб опасный канцероген: Химик назвал самую вредную еду на столе

Российская Газетаиещё 1

Заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", доктор химических наук Владимир Бессонов объяснил, какие вещества, встречающиеся в продуктах питания, действительно опасны для здоровья человека. Даже в небольшом количестве.

Химик назвал самую вредную еду на столе
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Так, специалист, отвечая на вопрос, какой продукт можно назвать более вредным (сливочное масло или спред), уточнил, что самое главное - соответствие нормативам безопасности.

"Вредным не является ни то, ни другое, при условии, что масло или спред соответствует нормативам безопасности, а у человека нет непереносимости молока", - цитирует эксперта здоровое-питание.рф.

Но это справедливо в том случае, если употреблять продукты в допустимом количестве. Жиры должны давать до 30% общей калорийности рациона, из них насыщенные - до 10% от калорийности.

А вот чего действительно стоит опасаться, так это "промышленных трансизомеров жирных кислот" (к сожалению, производители не всегда пишут об этом на этикетке). Это действительно очень вредные канцерогенные вещества, которые могут присутствовать в составе спредов (но не всех). Поэтому следует с осторожностью использовать такой продукт для бутербродов вместо масла. Во многих случаях, это лотерея.

"По самым мягким рекомендациям ВОЗ из трансжиров человек должен получать не более 1% от всей суточной калорийности", - отметил Владимир Бессонов.

Специалист добавил, что трансжиры (трансизомеры вакценовой и руменовой кислот) есть и в натуральном сливочном масле, но тут они "абсолютно естественного происхождения".

"Это не опасные трансжиры - наоборот, они обладают ценными биологически активными свойствами", - заключил эксперт.

ЗОЖ,Владимир Бессонов,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий