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1 час назад

Прыгнул, упал, отжался: тренер рассказал об упражнении для прокачки всего тела

Мир24

Прийти в себя после долгой зимы поможет физкультура. Фитнес-тренер Даниил Коршунов рассказал об одном упражнении, которое приведет тело в порядок и полностью прокачает все мышцы. По его словам, это усовершенствованный вариант берпи, сочетающего в себе последовательное выполнение прыжка, планки и отжимания, пишет «Спорт-Экспресс».

Тренер рассказал об упражнении для прокачки всего тела
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, упражнение необходимо выполнять, разбив на несколько этапов. Он также посоветовал делать его 10 и более раз, но новичкам предложил уменьшить число повторов.

Первая часть упражнения выполняется следующим образом. Нужно встать в исходное положение прямо, ноги на ширине плеч. Сначала сгибаются колени, затем необходимо коснуться руками пола и перенести весь вес тела на руки.

«Так вы оказались в планке – исходной позиции для отжимания. Как и при выполнении отжимания, опуститесь из планки вниз, согнув локти. Лежа на животе, разведите руки», – сказал эксперт.

Далее нужно оторвать одновременно руки и ноги от пола, прогибаясь в спине, и задержаться в этом положении на несколько секунд. Эта часть напоминает упражнение «лодочка», которое считается одним из лучших для укрепления мышц спины.

Завершается упражнение возвратом рук в положение для отжимания, которое также необходимо выполнить. Из планки прыжком ноги подтягиваются к рукам до положения приседа. После этого выполняется прыжок вверх с хлопком руками над головой.

Ранее фитнес-эксперт Кейли Кроуфорд назвала самые эффективные упражнения для сжигания жира. Она посоветовала в начале тренировки выполнять упражнение-трастер с гантелями. А потом нужно выполнить отжимания от пола.

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