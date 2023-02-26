Восполняем дефициты: как подготовить организм к весне

Зима подходит к концу, увеличивается световой день, меняются климатические условия. Как настроить организм на смену сезона и помочь ему быстрее адаптироваться к весне, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, доцента кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Натальи Балашовой.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Основные правила

Видео дня

По ее словам, увеличение светового дня улучшает самочувствие человека, но на него оказывает негативное влияние начало сезона простудных заболеваний:

— Первые весенние месяцы еще не особо радуют теплом, поэтому важно соблюдать несколько простых правил — профилактика вирусных инфекций, обязательно полноценный рацион, потребление витаминов (С, D, цинка и селена — прим. «ВМ»).

наладить режим дня;

больше двигаться;

составить полноценный рацион;

принимать поливитаминные комплексы и БАДы. Специалист отметила, что есть два пиковых сезона простуд — осень и весна, поэтому организм нужно поддержать заранее. Что для этого нужно:

Режим дня

Весной, как рассказала эндокринолог, меняется синтез мелатонина и других гормонов.

— В идеале надо подстраиваться под световой день, ложиться спать до полуночи (не позже 10–11 вечера), спать не меньше 5,5–6 часов. Дефицит сна, как и его избыток, ни к чему хорошему не приводит.

Рацион питания и витамины

Рекомендуется соблюдать энергетический баланс в питании. Если мы постоянно переедаем и не сжигаем эту энергию, возникают целые комплексы проблем. И, наоборот, при недоедании тоже будут проблемы со здоровьем, предупредила медик:

— Очень часто люди находятся в дефиците необходимых витаминов и микроэлементов круглый год, а не только весной. Поэтому нужен периодический или по рекомендации врача постоянный прием поливитаминных комплексов в любое другое время года.

По словам врача, источников витамина D, C, цинка и селена, которые защищают человека от вирусных инфекций, множество:

— Витамин D можно получить из рыбы, водорослей или чаще находиться на солнце. Витамин С содержится в сладком перце, шиповнике, киви и цитрусовых. Цинк есть в говядине, печени или морских продуктах. А селен можно получить вместе с бобовыми, фисташками или пшеничными отрубями.

Физическая активность

Физическая активность необходима весной, как и в любое другое время года, подчеркнула Балашова:

— Она улучшает состояние сосудов, сердца, иммунной системы. При движении по сосудам через лимфатические узлы протекает больше лимфы, в них обезвреживается все, в том числе раковые клетки.

Спорт, помимо прочего, положительно влияет и на настроение человека, добавила врач: