Восполняем дефициты: как подготовить организм к весне

Зима подходит к концу, увеличивается световой день, меняются климатические условия. Как настроить организм на смену сезона и помочь ему быстрее адаптироваться к весне, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, доцента кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Натальи Балашовой.
По ее словам, увеличение светового дня улучшает самочувствие человека, но на него оказывает негативное влияние начало сезона простудных заболеваний:
— Первые весенние месяцы еще не особо радуют теплом, поэтому важно соблюдать несколько простых правил — профилактика вирусных инфекций, обязательно полноценный рацион, потребление витаминов (С, D, цинка и селена — прим. «ВМ»).
Весной, как рассказала эндокринолог, меняется синтез мелатонина и других гормонов.
— В идеале надо подстраиваться под световой день, ложиться спать до полуночи (не позже 10–11 вечера), спать не меньше 5,5–6 часов. Дефицит сна, как и его избыток, ни к чему хорошему не приводит.
Рекомендуется соблюдать энергетический баланс в питании. Если мы постоянно переедаем и не сжигаем эту энергию, возникают целые комплексы проблем. И, наоборот, при недоедании тоже будут проблемы со здоровьем, предупредила медик:
— Очень часто люди находятся в дефиците необходимых витаминов и микроэлементов круглый год, а не только весной. Поэтому нужен периодический или по рекомендации врача постоянный прием поливитаминных комплексов в любое другое время года.
По словам врача, источников витамина D, C, цинка и селена, которые защищают человека от вирусных инфекций, множество:
— Витамин D можно получить из рыбы, водорослей или чаще находиться на солнце. Витамин С содержится в сладком перце, шиповнике, киви и цитрусовых. Цинк есть в говядине, печени или морских продуктах. А селен можно получить вместе с бобовыми, фисташками или пшеничными отрубями.
Физическая активность необходима весной, как и в любое другое время года, подчеркнула Балашова:
— Она улучшает состояние сосудов, сердца, иммунной системы. При движении по сосудам через лимфатические узлы протекает больше лимфы, в них обезвреживается все, в том числе раковые клетки.
Спорт, помимо прочего, положительно влияет и на настроение человека, добавила врач:
— Мышечная работа улучшает также настроение человека. Вырабатываются гормоны радости, поэтому физическая активность весной обязательна.