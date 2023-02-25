На заметку. Россиянам рассказали, кому нельзя поститься

Совсем скоро, 27 февраля, начнётся самый длинный и строгий православный пост из всех — Великий. Он продлится 48 дней. Держат его разные люди, часто и пожилые. Но время это для организма довольно стрессовое, и встаёт вопрос — не навредит ли оно. О том, кому поститься запрещено для здоровья, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Екатерина Дудинская.

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Специалист отметила, что есть категория пожилых людей, которым ограничения в питании не только не рекомендуются, но и даже могут быть строго запрещены. Испытание организма грозит очень высоким риском осложнений у людей старше 75 лет, а также имеющих сейчас или недавно следующие проблемы:

любые заболевания в период обострения;

сердечная недостаточность, инсульт, злокачественные новообразования;

деменция или когнитивный дефицит;

некомпенсированный сахарный диабет с осложнениями (уровень сахара выше 16,7 ммоль/л);

гемодиализ или хроническая почечная недостаточность 4-й и 5-й стадии;

рецидивирующая гипогликемия или хотя бы один эпизод тяжелой гипогликемии в течение 3 месяцев до начала поста;

проживание без семьи, в одиночестве;

интенсивные физические нагрузки.