На заметку. Россиянам рассказали, кому нельзя поститься

Совсем скоро, 27 февраля, начнётся самый длинный и строгий православный пост из всех — Великий. Он продлится 48 дней. Держат его разные люди, часто и пожилые. Но время это для организма довольно стрессовое, и встаёт вопрос — не навредит ли оно. О том, кому поститься запрещено для здоровья, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Екатерина Дудинская.
Специалист отметила, что есть категория пожилых людей, которым ограничения в питании не только не рекомендуются, но и даже могут быть строго запрещены. Испытание организма грозит очень высоким риском осложнений у людей старше 75 лет, а также имеющих сейчас или недавно следующие проблемы:
Врач подчеркнула, что очень важно до начала поста узнать у лечащего врача и эндокринолога состояние своего здоровья и наличие противопоказаний.