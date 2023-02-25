Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
58 минут назад

На заметку. Россиянам рассказали, кому нельзя поститься

Секрет Фирмы

Совсем скоро, 27 февраля, начнётся самый длинный и строгий православный пост из всех — Великий. Он продлится 48 дней. Держат его разные люди, часто и пожилые. Но время это для организма довольно стрессовое, и встаёт вопрос — не навредит ли оно. О том, кому поститься запрещено для здоровья, рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Екатерина Дудинская.

На заметку. Россиянам рассказали, кому нельзя поститься
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалист отметила, что есть категория пожилых людей, которым ограничения в питании не только не рекомендуются, но и даже могут быть строго запрещены. Испытание организма грозит очень высоким риском осложнений у людей старше 75 лет, а также имеющих сейчас или недавно следующие проблемы:

  • любые заболевания в период обострения;
  • сердечная недостаточность, инсульт, злокачественные новообразования;
  • деменция или когнитивный дефицит;
  • некомпенсированный сахарный диабет с осложнениями (уровень сахара выше 16,7 ммоль/л);
  • гемодиализ или хроническая почечная недостаточность 4-й и 5-й стадии;
  • рецидивирующая гипогликемия или хотя бы один эпизод тяжелой гипогликемии в течение 3 месяцев до начала поста;
  • проживание без семьи, в одиночестве;
  • интенсивные физические нагрузки.

Врач подчеркнула, что очень важно до начала поста узнать у лечащего врача и эндокринолога состояние своего здоровья и наличие противопоказаний.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий