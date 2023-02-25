Эти 9 напитков снижают воспаление в организме

Хроническое слабовыраженное воспаление — это скрытая проблема, которая может сопровождаться такими симптомами, как увеличение веса, усталость, боль в суставах, проблемы с кожей и с пищеварением. Диетологи рассказали, какие напитки могут уменьшить это воспаление.

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1. Вода с лимоном.

Высокое содержание витамина С в лимонах делает такую воду мощным антиоксидантным и противовоспалительным напитком.

2. Сок сельдерея.

Сок сельдерея содержит клетчатку , которая может помочь улучшить пищеварение и снизить риск запоров. Некоторые исследования показали, что этот напиток также может обладать противовоспалительными свойствами.

3. Кофе.

Лучше всего пить чёрный кофе без молока и сахара.

4. Ананасовый сок.

Одним из наиболее изученных и мощных противовоспалительных средств является бромелайн, фермент, в изобилии содержащийся в ананасе.

5. Тёплое молоко с куркумой.

Куркума — это желтовато-оранжевая специя, содержащая мощное противовоспалительное соединение под названием куркумин.

6. Зелёный чай.

Это в целом из самых полезных напитков, которые вы можете пить.

7. Имбирный чай.

Исследование сравнило эффекты экстракта имбиря с плацебо у 247 пациентов, страдающих остеоартритом колена, и обнаружило, что имбирь уменьшает боль и скованность на 40% больше, чем плацебо.

8. Терпкий вишнёвый сок.

Было показано, что сок кислой вишни полезен для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

9. Костный бульон.