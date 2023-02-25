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2 часа назад

Врач ответил, полезны ли смузи

РИА "ФедералПресс"

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал о пользе смузи.

Врач ответил, полезны ли смузи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Смеси из сухофруктов, свежих фруктов и орехов благоприятно влияют на сосуды, обладают противовоспалительным, мочегонным эффектом, «разжижают» кровь, запускают работу кишечника», – передают слова доктора Вялова Известия.

Он добавил, что фруктовые смеси действительно улучшают самочувствие и снижают риск многих заболеваний.

Как отмечает Сергей Вялов, механическая обработка ингредиентов и хранение смесей в холодильнике не уменьшают их полезных свойств. В свежих продуктах витамины сохранятся даже в случае их измельчения, но полезная клетчатка «остается на дне блендера».

Врач обратил внимание, что отсутствие нагрузки на зубы ухудшает здоровье десен. Это же касается и фруктовых смесей – они не заменят твердую пищу.

Однако, по мнению врача, приготовление смузи в любом случае лучше, чем употребление энергетических напитков.

Ранее «ФедералПресс» писал, какую пользу несет картофель и как правильно его готовить.

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