Врач ответил, полезны ли смузи

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал о пользе смузи.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Смеси из сухофруктов, свежих фруктов и орехов благоприятно влияют на сосуды, обладают противовоспалительным, мочегонным эффектом, «разжижают» кровь, запускают работу кишечника», – передают слова доктора Вялова Известия.

Он добавил, что фруктовые смеси действительно улучшают самочувствие и снижают риск многих заболеваний.

Как отмечает Сергей Вялов, механическая обработка ингредиентов и хранение смесей в холодильнике не уменьшают их полезных свойств. В свежих продуктах витамины сохранятся даже в случае их измельчения, но полезная клетчатка «остается на дне блендера».

Врач обратил внимание, что отсутствие нагрузки на зубы ухудшает здоровье десен. Это же касается и фруктовых смесей – они не заменят твердую пищу.

Однако, по мнению врача, приготовление смузи в любом случае лучше, чем употребление энергетических напитков.