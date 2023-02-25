Столетний британец рассказал о своем секрете долголетия

Британский долгожитель Джон Гаджен рассказал, что необходимо делать, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

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Гаджен считает причиной долголетия отказ от табака. Во время службы британец отдавал папиросы парикмахерам вместо денег. Благодаря этому он бесплатно стригся и строил фундамент для долголетия. По мнению Гаджена, это и помогло ему преодолеть отметку в 100 лет.

Также долгожитель отметил, что самым ярким событием в его жизни стало появление мобильного телефона, сообщает Rugby Observer.

Астрологи назвали знаки зодиака, которые отличаются самой большой продолжительностью жизни. Представители этих знаков чаще всего доживают до глубокой старости, сохраняя при этом острый ум и хорошее здоровье.