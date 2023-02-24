Врач посоветовал эффективный метод для борьбы с головокружением

«Сядьте ровно на кровати, поверните голову в левую сторону, резко лягте и лежите 30 секунд. Потом поверните голову вправо и лежите так 30 секунд. Затем наклоните туловище вниз — так, чтобы рука свисала с кровати. Лежите так 30 секунд, пока головокружение не пройдет», — описал необходимые действия он.