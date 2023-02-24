Биологи выяснили, что пропуск завтрака может нарушить работу иммунитета

Ученые из Школа медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай выяснили, что пропуск завтрака вызывает реакцию в мозге, которая приводит к снижению работоспособности иммунитета. Исследование опубликовано в журнале Immunity.

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Ученые провели эксперимент на двух группах мышей. Одна группа съедала завтрак сразу после пробуждения, а другая группа не завтракала. Исследователи собрали образцы крови в обеих группах сразу после пробуждения, затем через четыре и через восемь часов.

Исследователи заметили отчетливую разницу в образцах, собранных после пробуждения. В частности, ученые увидели разницу в количестве моноцитов: через четыре часа их количество уменьшилось на 90% в крови пропустивших завтрак мышей. Эти иммунные клетки — вид лейкоцитов, которые вырабатываются в костном мозге. Они играют множество важных ролей в организме, от борьбы с инфекциями до болезней сердца и рака.

Ученые выяснили, что у голодавших мышей моноциты возвращались в костный мозг, чтобы впасть в спячку. В то же время производство новых клеток в костном мозге уменьшилось. При этом моноциты стали стареть неправильно, хоть и жили дольше из-за спячки. Вместо того, чтобы защищать от инфекции, эти измененные моноциты вызывали воспаление, что делало организм менее устойчивым к инфекциям.