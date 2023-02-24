Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
4 часа назад

"1 грамм белка на 1 кг идеального веса": Диетологи назвали главные правила мужского рациона

Российская Газетаиещё 2

В рамках проекта "Здоровое питание" эксперты Роспотребнадзора напомнили об основных правилах рациона для мужчин.

Диетологи назвали главные правила мужского рациона
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

Результаты исследований показывают, что здоровье российских мужчин далеко от идеального: частые стрессы, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание, не говоря уже о любви к крепкому алкоголю и пиву, приводят к преждевременным проблемам с сердцем и сосудами, желудочно-кишечным трактом, обменом веществ и даже расстройствам в сексуальной сфере. Между тем, благополучие во всех этих сферах во многом зависит от регулярности и состава питания.

Видео дня

Конечно, калорийность суточного объема пищи у мужчины может быть заметно выше, чем у женщины. При этом, составляя ежедневный рацион, нужно соблюдать определенные правила:

1. Базовое правило (оно одинаково и для мужчин, и для женщин): количество потребляемых калорий должно соответствовать энергетическим затратам.

2. Питаться нужно не реже трех раз в день. При этом - не переедать и не есть перед сном.

3. Качество перекусов не менее важно, чем основные приемы пищи. Это не должны быть фастфуд или сладости, которые содержат много быстрых углеводов. Лучше выбирайте фрукты, овощи или орехи.

4. Для сохранения здоровья необходимо свести к минимуму употребление некоторых продуктов, которые имеют негативное влияние на мужской организм. И это не только простые углеводы, но также растворимый кофе, копчености, дрожжевой хлеб, цельное молоко, соленья и, конечно, алкогольные напитки.

5. Мясо, напротив, можно считать главным мужским продуктом. Белок, который содержится в нем, - важный строительный материал для всего организма. Наиболее сбалансированное соотношение белка - 1 грамм на килограмм идеальной массы тела (той, которая должна в норме соответствовать возрасту, росту и весу).

6. Белок можно получать не только из продуктов животного происхождения (рыбы, разных видов мяса, птицы), но и из бобовых, яиц, молочных продуктов, грибов и орехов.

7. Мясо лучше готовить целым куском - отварить, запечь или потушить. Достаточно употреблять мясо три-четыре раза в неделю, мужчинам старшего возраста - еще реже.

8. Крайне важно, чтобы питание было максимально разнообразным.

ЗОЖ,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий