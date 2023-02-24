Диетологи назвали главные правила мужского рациона

В рамках проекта "Здоровое питание" эксперты Роспотребнадзора напомнили об основных правилах рациона для мужчин.

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Результаты исследований показывают, что здоровье российских мужчин далеко от идеального: частые стрессы, малоподвижный образ жизни и несбалансированное питание, не говоря уже о любви к крепкому алкоголю и пиву, приводят к преждевременным проблемам с сердцем и сосудами, желудочно-кишечным трактом, обменом веществ и даже расстройствам в сексуальной сфере. Между тем, благополучие во всех этих сферах во многом зависит от регулярности и состава питания.

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Конечно, калорийность суточного объема пищи у мужчины может быть заметно выше, чем у женщины. При этом, составляя ежедневный рацион, нужно соблюдать определенные правила:

1. Базовое правило (оно одинаково и для мужчин, и для женщин): количество потребляемых калорий должно соответствовать энергетическим затратам.

2. Питаться нужно не реже трех раз в день. При этом - не переедать и не есть перед сном.

3. Качество перекусов не менее важно, чем основные приемы пищи. Это не должны быть фастфуд или сладости, которые содержат много быстрых углеводов. Лучше выбирайте фрукты, овощи или орехи.

4. Для сохранения здоровья необходимо свести к минимуму употребление некоторых продуктов, которые имеют негативное влияние на мужской организм. И это не только простые углеводы, но также растворимый кофе, копчености, дрожжевой хлеб, цельное молоко, соленья и, конечно, алкогольные напитки.

5. Мясо, напротив, можно считать главным мужским продуктом. Белок, который содержится в нем, - важный строительный материал для всего организма. Наиболее сбалансированное соотношение белка - 1 грамм на килограмм идеальной массы тела (той, которая должна в норме соответствовать возрасту, росту и весу).

6. Белок можно получать не только из продуктов животного происхождения (рыбы, разных видов мяса, птицы), но и из бобовых, яиц, молочных продуктов, грибов и орехов.

7. Мясо лучше готовить целым куском - отварить, запечь или потушить. Достаточно употреблять мясо три-четыре раза в неделю, мужчинам старшего возраста - еще реже.