Правда ли, что жизнь рядом с парками улучшает здоровье

В исследовании, которое будет представлено на 75-м ежегодном собрании неврологов в Бостоне, говорится, что проживание недалеко от парков и источников воды может снизить риск развития серьёзных психических расстройств у пожилых.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В ходе недавнего исследования учёные проанализировали данные о 42 980 людях в возрасте 65 лет и старше, проживающих в городских районах штата Вашингтон. Специалисты также изучили данные переписи населения США и Центров по контролю и профилактике заболеваний, чтобы понять, насколько близко к голубым (водохранилища, озёра, крупные реки, побережья) и зелёным (кладбища, общественные парки, общественные сады) пространствам жили участники. Кроме того, участники заполнили анкету, которая оценивала уровень их стресса.

Люди, которые жили в пределах полумили от синих или зелёных зон, имели на 17% меньший риск столкнуться с серьёзным стрессом, чем те, кто жил дальше. Из участников, которые проживали в пределах полумили от парков или водоёмов, только 1,3% имели серьёзные психические расстройства, а из тех, кто находился дальше, - 1,5%.