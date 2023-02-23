Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
37 минут назад

Правда ли, что жизнь рядом с водоемами и парками улучшает здоровье

Ferra.ru

В исследовании, которое будет представлено на 75-м ежегодном собрании неврологов в Бостоне, говорится, что проживание недалеко от парков и источников воды может снизить риск развития серьёзных психических расстройств у пожилых.

Правда ли, что жизнь рядом с парками улучшает здоровье
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В ходе недавнего исследования учёные проанализировали данные о 42 980 людях в возрасте 65 лет и старше, проживающих в городских районах штата Вашингтон. Специалисты также изучили данные переписи населения США и Центров по контролю и профилактике заболеваний, чтобы понять, насколько близко к голубым (водохранилища, озёра, крупные реки, побережья) и зелёным (кладбища, общественные парки, общественные сады) пространствам жили участники. Кроме того, участники заполнили анкету, которая оценивала уровень их стресса.

Люди, которые жили в пределах полумили от синих или зелёных зон, имели на 17% меньший риск столкнуться с серьёзным стрессом, чем те, кто жил дальше. Из участников, которые проживали в пределах полумили от парков или водоёмов, только 1,3% имели серьёзные психические расстройства, а из тех, кто находился дальше, - 1,5%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий